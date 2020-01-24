Лукашенко рассказал об опасности мобильных телефонов

Об этом пишут «Известия», ссылаясь на агентство БелТА. Как признался Лукашенко, мобильного телефона у него просто нет.

«Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти айфоны и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность», — отметил президент.

Кроме того, он заявил, что у него есть люди, которые работают с устройствами. Так, если Лукашенко кто-то звонит по мобильному телефону, трубку ему приносит адъютант.

Президент Белоруссии также добавил, что «те, кто надо» могут следить через гаджеты за кем угодно. Помимо этого мобильные телефоны вредны для здоровья из-за отрицательного влияния радиоволн. К тому же, нельзя забывать о возможной опасности искусственного интеллекта.