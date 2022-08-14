Луна была частью Земли: появились новые доказательства

Патриция Уилл обнаружила следы гелия и неона - благородных газов, которые редко соединяются с другими элементами - в шести лунных метеоритах из антарктической коллекции NASA.

Метеориты состоят из вулканической породы, называемой базальтом, которая образовалась, когда магма вытекала из недр Луны и быстро остывала. В результате охлаждения в образцах образовались частицы лунного стекла, сохранившие химические признаки газов. После формирования базальта дополнительные слои породы обволакивали его, защищая стекло от заряженных частиц, как от постоянного потока солнечного ветра, так и от космических лучей. Изоляция сохранила этот отпечаток и гарантировала происхождение газов, заключенных внутри, рассуждают исследователи.

Ученые смогли уловить отпечатки гелия и неона в метеоритах благодаря особо чувствительному масс-спектрометру благородных газов.

Находка подтверждает идею о том, что Луна образовалась в результате гигантского удара, сообщают ученые. Согласно одной из версий теории гигантского удара, протопланета под названием Тейя врезалась в Землю около 4,5 миллиардов лет назад, примерно через 60 миллионов лет после образования самой Земли.

Удар должен был быть действительно мощным, чтобы выбросить из недр Земли эжект, который смог остаться на орбите и соединиться в другое тело, а не упасть обратно на планету.