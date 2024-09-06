Луна оказалась не настолько геологически «мертвой», как считалось ранее

Это открытие было сделано благодаря крошечным стеклянным шарикам из расплавленного материала, которые были найдены в образцах лунного реголита, возвращенных аппаратом «Чанъэ-5».

Проанализировав более 3 000 «бусин», исследователи выделили три из них вулканического происхождения, используя химический состав и анализ изотопов серы, чтобы исключить те, которые образовались в результате удара метеорита. Затем эти вулканические бусины были датированы, что позволило выявить гораздо более молодую вулканическую историю, чем предполагалось.

Это открытие поднимает вопрос о том, как Луна, которая должна была значительно остыть со временем, могла до сих пор производить расплавленный материал. Одно из возможных объяснений связано с обилием на Луне радиоактивных элементов, которые могли вызвать «локальный нагрев».