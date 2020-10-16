Луна защитила древнюю Землю от Солнца

К такому выводу исследователи пришли, когда провели компьютерное моделирование взаимодействия магнитосфер Луны и Земли.

Учёные считают, что в прошлом магнитное поле Земли было намного слабее, чем сейчас. А молодое Солнце, в свою очередь, было намного активнее. На звезде происходили мощные вспышки, которые могли разрушить атмосферу Земли.

По мнению исследователей, Луна могла помочь планете избежать этого. Раньше у спутника Земли было дипольное поле. Кроме того, Луна была ближе к планете. Благодаря этому всему магнитные поля двух объектов взаимодействовали.

Согласно моделированию, силовые линии магнитных полей Луны и Земли могли соединяться преимущественно на высоких и средних широтах. Это взаимодействие могло защищать атмосферу планеты.