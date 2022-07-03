Лунная миссия Artemis-1 будет запущена уже в начале сентября

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Лунная миссия Artemis-1 будет запущена уже в начале сентябряА во второй половине десятилетия планируется высадка на Луну
В интервью изданию Ars Technica Джим Фри, помощник администратора программы развития исследовательских систем NASA, сказал, что агентство работает над тем, чтобы запустить миссию Artemis-1 до 6 сентября этого года.
"Мы нацелены именно на этот срок", - сказал Фри изданию. "Мы добились невероятного прогресса на прошлой неделе".
Прежде чем начать полет, специалисты должны завершить последние приготовления на ракете SLS, включая замену уплотнения, которое привело к утечке водорода во время испытаний 20 июня.
1 июля НАСА начало перевозить SLS в сборочный корпус космического центра Кеннеди, где персонал будет работать над ракетой-носителем. "Возможно, мы немного подгоняем себя, но мы не собираемся делать что-то глупое", - сказал Фри.
Планируется также отправка беспилотного модуля "Орион" в путешествие вокруг Луны, чтобы изучить, как полет может повлиять на человеческий организм. Также планируется высадка на Луну во второй половине 2020-х годов.