Лунная станция еще не построена, а Япония уже хочет отправить туда астронавта

В ходе виртуальной встречи в четверг обе стороны подписали соглашение о реализации проекта Gateway. Gateway - это планируемая космическая станция на орбите вокруг Луны для поддержки программы космического агентства Artemis, в рамках которой планируется создать устойчивое присутствие астронавтов на лунной поверхности.

По данным космического агентства, НАСА планирует запустить первые два модуля Gateway не ранее ноября 2024 года.

В рамках соглашения японское космическое агентство JAXA предоставит детали для международного обитаемого модуля Gateway, включая систему контроля окружающей среды и жизнеобеспечения (ECLSS), функции системы теплового контроля и камеры. JAXA также предоставит космический корабль HTV-XG для выполнения миссии по пополнению материально-технических запасов для Gateway, которая в настоящее время запланирована не позднее 2030 года.

В свою очередь, соглашение также подразумевает, что NASA отправит японского астронавта на Gateway в качестве члена экипажа в рамках будущей миссии Artemis.