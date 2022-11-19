Лунная станция еще не построена, а Япония уже хочет отправить туда астронавта

Лунная станция еще не построена, а Япония уже хочет отправить туда астронавтаИ помочь с построением станции
NASA подписало соглашение с японским правительством, которое продлевает присутствие Японии на МКС до 2030 года, а также предоставляет место на будущей лунной станции.
В ходе виртуальной встречи в четверг обе стороны подписали соглашение о реализации проекта Gateway. Gateway - это планируемая космическая станция на орбите вокруг Луны для поддержки программы космического агентства Artemis, в рамках которой планируется создать устойчивое присутствие астронавтов на лунной поверхности.
По данным космического агентства, НАСА планирует запустить первые два модуля Gateway не ранее ноября 2024 года.
В рамках соглашения японское космическое агентство JAXA предоставит детали для международного обитаемого модуля Gateway, включая систему контроля окружающей среды и жизнеобеспечения (ECLSS), функции системы теплового контроля и камеры. JAXA также предоставит космический корабль HTV-XG для выполнения миссии по пополнению материально-технических запасов для Gateway, которая в настоящее время запланирована не позднее 2030 года.
В свою очередь, соглашение также подразумевает, что NASA отправит японского астронавта на Gateway в качестве члена экипажа в рамках будущей миссии Artemis.