Лунную миссию NASA задержали: агентство расследует проблему теплозащиты

Проблема заключается в том, как материал теплозащитного экрана, Avcoat, сгорел во время входа в атмосферу. Сгорело больше материала, чем ожидалось, что ставит под сомнение работоспособность теплозащитного экрана в будущих миссиях с астронавтами на борту.

Инженеры предполагают, что причиной может быть профиль входа в атмосферу, однако окончательный ответ на этот вопрос пока не найден. В настоящее время продолжаются испытания, чтобы понять, как теплозащитный экран будет работать при различных траекториях входа в атмосферу для Artemis II.

Как только причина будет установлена, NASA повторно определит наиболее безопасную траекторию возвращения. Этот процесс может включать в себя изменение профиля входа в атмосферу или, возможно, даже перепроектирование теплозащитного экрана для последующих миссий Artemis.