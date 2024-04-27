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Наука и технологии
Опубликовано 27 апреля 2024, 14:02
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Лунную миссию NASA задержали: агентство расследует проблему теплозащиты

До сентября следующего года
Миссия NASA Artemis I успешно отправила капсулу Orion вокруг Луны, но инженеры столкнулись с неожиданной проблемой: неравномерное обугливание теплозащитного экрана. Несмотря на благополучное возвращение, космическое агентство откладывает миссию Artemis II с экипажем до сентября 2025 года, чтобы выяснить причину проблемы.
Лунную миссию NASA задержали: агентство расследует проблему теплозащиты
© Ferra

Проблема заключается в том, как материал теплозащитного экрана, Avcoat, сгорел во время входа в атмосферу. Сгорело больше материала, чем ожидалось, что ставит под сомнение работоспособность теплозащитного экрана в будущих миссиях с астронавтами на борту.

Инженеры предполагают, что причиной может быть профиль входа в атмосферу, однако окончательный ответ на этот вопрос пока не найден. В настоящее время продолжаются испытания, чтобы понять, как теплозащитный экран будет работать при различных траекториях входа в атмосферу для Artemis II.

Как только причина будет установлена, NASA повторно определит наиболее безопасную траекторию возвращения. Этот процесс может включать в себя изменение профиля входа в атмосферу или, возможно, даже перепроектирование теплозащитного экрана для последующих миссий Artemis.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
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#космос
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#NASA