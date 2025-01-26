Лунный аппарат Firefly заснял земное затмение

Опубликовано 26 января 2025, 08:151 мин.
Лунный аппарат Firefly заснял земное затмениеКосмический аппарат Blue Ghost запечатлел затмение, но не лунное
Космический аппарат Blue Ghost компании Firefly Aerospace, запущенный 15 января на ракете SpaceX Falcon 9, отправился в 45-дневный полет к Луне. Миссия началась весьма успешно: аппарат уже присылает из космоса фотографии, в том числе редкого земного затмения.
© Firefly Aerospace
На первом снимке, сделанном спускаемым аппаратом, видно, что его верхняя палуба, на которой находится полезная нагрузка NASA LEXI и другое оборудование, освещена солнечным светом. На орбите вокруг Земли Blue Ghost также запечатлел потрясающий момент, когда Земля ненадолго заслонила свет Солнца.
Недавно команда миссии провела первый запуск двигателя, задействовав тяговые и основные двигатели, чтобы скорректировать положение аппарата в пространстве. Blue Ghost будет продолжать вращаться вокруг Земли в течение двух недель, а затем возьмет курс на Луну. В течение 16 дней он будет вращаться вокруг лунной поверхности, а затем совершит мягкую посадку.