Лунный аппарат Firefly заснял земное затмение

На первом снимке, сделанном спускаемым аппаратом, видно, что его верхняя палуба, на которой находится полезная нагрузка NASA LEXI и другое оборудование, освещена солнечным светом. На орбите вокруг Земли Blue Ghost также запечатлел потрясающий момент, когда Земля ненадолго заслонила свет Солнца.

Недавно команда миссии провела первый запуск двигателя, задействовав тяговые и основные двигатели, чтобы скорректировать положение аппарата в пространстве. Blue Ghost будет продолжать вращаться вокруг Земли в течение двух недель, а затем возьмет курс на Луну. В течение 16 дней он будет вращаться вокруг лунной поверхности, а затем совершит мягкую посадку.