Лунный корабль NASA "Орион" побил рекорд полета "Аполлона-13"И не только
Корабль "Орион" миссии “Артемида-1” установил новый рекорд. Он пролетел дальше, чем любой космический корабль, предназначенный для перевозки астронавтов, когда-либо прежде, превзойдя предыдущий рекорд, установленный "Аполлоном-13" в 1970 году. "Орион" находился на расстоянии примерно 401 798 километров от Земли.
“Артемида-1 была разработана для того, чтобы проверить системы "Ориона", и мы остановились на далекой ретроградной орбите как на действительно хорошем способе сделать это", - сказал Джим Геффре, менеджер по интеграции "Ориона". “Так получилось, что на этой действительно большой орбите, на большой высоте над Луной, мы смогли преодолеть рекорд "Аполлона-13".
Как отмечает Space.com, первоначальный план полета "Аполлона-13" не предусматривал рекордного полета. Но в силу обстоятельств NASA пришлось проложить новый обратный курс. Командный модуль "Одиссей" "Аполлона-13" установил предыдущий рекорд на расстоянии 400 171 км от Земли.