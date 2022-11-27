Лунный корабль NASA "Орион" побил рекорд полета "Аполлона-13"

“Артемида-1 была разработана для того, чтобы проверить системы "Ориона", и мы остановились на далекой ретроградной орбите как на действительно хорошем способе сделать это", - сказал Джим Геффре, менеджер по интеграции "Ориона". “Так получилось, что на этой действительно большой орбите, на большой высоте над Луной, мы смогли преодолеть рекорд "Аполлона-13".

Как отмечает Space.com, первоначальный план полета "Аполлона-13" не предусматривал рекордного полета. Но в силу обстоятельств NASA пришлось проложить новый обратный курс. Командный модуль "Одиссей" "Аполлона-13" установил предыдущий рекорд на расстоянии 400 171 км от Земли.