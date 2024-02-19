Луноход Intuitive Machines сделал снимки Земли в преддверии высадки на спутник

Первая партия снимков, опубликованная сегодня в X (бывший Twitter), рисует картину успешного путешествия «Одиссеи». Виден портрет нашей голубой планеты — свидетельство мощной системы камер аппарата. Серия также включает «селфи», демонстрирующие дизайн шасси, и даже запечатлела отлетающую вторую ступень SpaceX Falcon 9, уменьшающуюся вдали.

Помимо визуальных удовольствий, компания Intuitive Machines подтвердила через X, что Odysseus находится в «отличном состоянии», превосходя ожидания и успешно проходя важнейшие этапы, такие как запуск двигателя. Этот подвиг знаменует собой исторический момент — «первое в истории зажигание в космосе двигателя на жидком метане и жидком кислороде».

В предвкушении этого события команда продолжает выкладывать обновления на сайте X, подробно описывая прогресс Odysseus по мере продвижения по лунной траектории.