Лувр перестанет использовать консоли Nintendo 3DS в качестве аудиогидов

С 2012 года Nintendo 3DS предлагала посетителям интерактивный опыт: аудиокомментарии на девяти языках, высококачественные изображения экспонатов и историю дворца. Особенно ценной была функция геолокации, помогавшая ориентироваться в огромном музее площадью 73 000 м². Программа включала более 700 аудиозаписей и 3D-модели произведений, таких как «Мона Лиза» и «Венера Милосская», а также туры, адаптированные для людей с ограничениями.

Причина отказа — устаревание 3DS: Nintendo прекратила поддержку ремонтов консоли из-за нехватки запчастей. Фанаты гадают, станет ли замена приложением для Nintendo Switch или традиционным аудиогидом. Некоторые надеются, что уникальные консоли, включая кастомизированные New 3DS XL, не уничтожат, а передадут коллекционерам.