Лягушек признали ценным источником полезных омега-3 жирных кислот

Учёные изучили чесночниц, которые живут в заповеднике «Приволжская лесостепь» в Пензенской области. Они обнаружили, что эти лягушки содержат много эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексаеновой (ДГК) кислот. По содержанию этих жиров чесночницы не уступают некоторым видам рыб.

Исследователи также заметили, что концентрация омега-3 жиров у чесночниц зависит от стадии их развития. Самыми богатыми омега-3 жирами оказались головастики на поздней стадии метаморфоза.

Учёные рассчитали, что чесночницы приносят в наземные экосистемы около трёх миллиграммов омега-3 жиров с каждого квадратного метра водоёма. Они подчеркнули, что это важный источник питания для наземных потребителей, который может быть под угрозой из-за изменения климата и высыхания водоёмов.