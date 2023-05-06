Лягушку впервые застали за опылением растений

Эти лягушки, как оказалось, пристрастились к плодам и богатым нектаром цветам молочного дерева. Теплыми ночами они собираются в большом количестве, жадно поедая плоды и глотая нектар. Во время своего питания лягушки покрываются липкими пыльцевыми зернами, что, возможно, помогает растению в процессе опыления.

Ранее считалось, что опылителями являются только насекомые и птицы, однако последние исследования показали, что некоторые рептилии и млекопитающие также могут выполнять эту работу. Теперь ученые изучают, могут ли земноводные, такие как эти любящие нектар лягушки, пополнить ряды природных опылителей. Если это будет доказано, то это расширит наше представление о разнообразных существах, которые играют важную роль в размножении растений.