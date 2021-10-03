Лёгкие наркотики оказались фактором развития психических расстройств

Учёные изучили данные людей, о которых достоверно известно, что они употребляли каннабис. Исследователи отметили, что «каннабис часто считается одним из "более безопасных" наркотиков. Однако так говорить неверно. Данное вещество может приводить к заболеваниям.

Изучив данные, исследователи обнаружили, что после первого употребления каннабиса у человека в три раза повышается вероятность развития проблем психического здоровья, таких как депрессия и тревожность. Кроме того, у них почти в семь раз растёт риск заболеть тяжёлыми психическими расстройствами, такими как психоз или шизофрения.

Набор данных исследователей включал записи, собранные за период с 1995 по 2018 год. Исследователи смогли изучить данные 28 218 пациентов, которые употребляли каннабис. Их сопоставили с данными 56 208 человек, которые не употребляли вещество. Выяснилось также, что потребители каннабиса чаще остальных пробовали и другие наркотики.