Лётчик-испытатель назвал победителя в бою между Су-57 и F-35

По мнению лётчика-испытателя, победителем окажется российский самолёт. Специалист отметил, что у Су-57 есть преимущество в виде высокой манёвренности. У F-35, по словам Толбоева, тоже есть свои плюсы. В частности, у американского самолёта хороша электронная начинка. Но в случае катаклизмов, например, мощной вспышки на Солнце, аппаратура может выйти из строя.

«Су-57 его (прим. F-35) запросто убьёт, если встретятся один на один», — заявил лётчик-испытатель. Специалист также оговорился, что «времена воздушных дуэлей уже прошли».

«Российская газета» напомнила, что первый серийный Су-57 поступил в войска в конце 2020 года.