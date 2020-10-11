Лётчик рассказал о риске истребителя Су-34 свалиться с высоты

Как пишет «РИА Новости», к полётам на таких больших высотах допускают не всех лётчиков. На высоте 15 километров самолёт ведёт себя непривычно. Заслуженный лётчик России, генерал-майор авиации Владимир Попов рассказал, что в стратосфере Су-34 становится инертным. Всё дело в сильно разреженном воздухе. Из-за него самолёт реагирует на отклонение рулей с некоторым запозданием.

По словам профессионала, для создания управляющего момента на такой высоте требуется большее отклонение. Однако если «дать вправо или влево сверх определённой нормы, то на выводе потребуются большие усилия, которых может не хватить, и самолёт свалится с высоты». Заслуженный лётчик России отметил, что долго держаться в стратосфере очень сложно.

На такой высоте истребители сохранять друг между другом дистанцию в 200 метров. Несмотря на сложность ночных стратосферных полётов, без них нельзя обойтись, поскольку это эффективный способ борьбы с авиацией противника.