Лётчику НАТО потребовался психолог после угрожающего поведения российского Су-30СМ

Сообщается, что российский самолёт перехватил F-35 при патрулировании воздушного пространства над Балтикой. По словам лётчика, российская машина начала выполнять опасные манёвры и использовать средства радиоэлектронной борьбы, которые вывели из строя часть систем самолёта американского производства.

«Я был на пределе. Страх настолько сковал меня, что достиг даже кончиков пальцев на ногах. Я понимал, что русский пилот проверяет мои возможности и возможности моего самолёта, навязывая ближний бой», — цитируют пилота СМИ. Мужчина признался, что вспомнил своих невесту и брата во время опасной ситуации.

После этого инцидента пилот обратился к штатному психологу и у него диагностировали нервный срыв.