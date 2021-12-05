Лётчику НАТО потребовался психолог после угрожающего поведения российского Су-30СМ

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Лётчику НАТО потребовался психолог после угрожающего поведения российского Су-30СМРоссийский пилот стал совершать опасные манёвры
«Известия» рассказали историю, как летом 2021 года лётчику НАТО пришлось обратиться к психологу после встречи самолёта F-35 итальянских Военно-воздушных сил (ВВС) с российским истребителем Су-30СМ.
Сообщается, что российский самолёт перехватил F-35 при патрулировании воздушного пространства над Балтикой. По словам лётчика, российская машина начала выполнять опасные манёвры и использовать средства радиоэлектронной борьбы, которые вывели из строя часть систем самолёта американского производства.
«Я был на пределе. Страх настолько сковал меня, что достиг даже кончиков пальцев на ногах. Я понимал, что русский пилот проверяет мои возможности и возможности моего самолёта, навязывая ближний бой», — цитируют пилота СМИ. Мужчина признался, что вспомнил своих невесту и брата во время опасной ситуации.
После этого инцидента пилот обратился к штатному психологу и у него диагностировали нервный срыв.
Источник: Известия