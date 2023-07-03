Любите читать? Вот как правильно выбрать электронную книгу и не пожалеть

Диагональ и разрешение. При выборе диагонали подумайте, для чего вы покупаете электронную книгу. Если вы будете ей пользоваться только дома, то рассмотрите модели с диагональю 7,8 дюйма, если же хотите брать книгу в поездки, то покупайте с диагональю 6 дюймов. Минимально комфортный для чтения показатель ppi (плотность пикселей на дюйм) - это 212. Больше (300 ppi) стоит брать, только если вы планируете смотреть что-то, где много графического контента (комиксы, журналы и пр.).

Тип дисплея. Сейчас самые популярные дисплеи - это Carta. Существует Carta 1200 (с улучшенной контрастностью), Carta Plus (с повышенной чёткостью), Mobius Carta (ударопрочный). Более доступная разновидность экранов - Pearl, который отличается от Carta только замедленной скоростью прорисовки. Самый современный тип дисплея - Kaleido, но он и самый дорогой.

Сенсор. По возможности выбирайте книги с этой функцией, так как она значительно упростит вам работу.