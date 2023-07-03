Любите читать? Вот как правильно выбрать электронную книгу и не пожалеть

Любите читать? Вот как правильно выбрать электронную книгу и не пожалетьЕсть несколько важных параметров
Обычно функций у электронных книг не так уж много. Тем не менее при покупке важно понимать, какие характеристики у этого устройства являются главными.
Диагональ и разрешение. При выборе диагонали подумайте, для чего вы покупаете электронную книгу. Если вы будете ей пользоваться только дома, то рассмотрите модели с диагональю 7,8 дюйма, если же хотите брать книгу в поездки, то покупайте с диагональю 6 дюймов. Минимально комфортный для чтения показатель ppi (плотность пикселей на дюйм) - это 212. Больше (300 ppi) стоит брать, только если вы планируете смотреть что-то, где много графического контента (комиксы, журналы и пр.).
Тип дисплея. Сейчас самые популярные дисплеи - это Carta. Существует Carta 1200 (с улучшенной контрастностью), Carta Plus (с повышенной чёткостью), Mobius Carta (ударопрочный). Более доступная разновидность экранов - Pearl, который отличается от Carta только замедленной скоростью прорисовки. Самый современный тип дисплея - Kaleido, но он и самый дорогой.
Сенсор. По возможности выбирайте книги с этой функцией, так как она значительно упростит вам работу.
Подключение по Wi-Fi. Это даст возможность быстро скачивать любые книги через интернет.
Подсветка. Она обязательна, если вы любите читать перед сном.
Память. Если вы будете читать книги в стандартных форматах (FB2, Epub, TXT), то вам хватит 8 ГБ встроенной памяти. Для журналов, комиксов, аудиокниг полезным будет наличие слота для расширения памяти. Также вполне достаточно будет дополнительно 36 ГБ в виде карты памяти.