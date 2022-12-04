Любите острое? Вот что это может сказать о вашем характере

Оказалось, что любителям острой пищи больше нравится пробовать новые блюда (76%), они считают себя привлекательными (62%) и более довольны своей жизнью (66%), чем те, кто предпочитает более умеренную остроту.

Из тех, кто предпочитает острую пищу, 21% считают себя экстравертами по сравнению с 15% тех, кто ест менее острое. Любители острого также чаще называют себя творческими (54%), уверенными в себе (51%) и предприимчивыми (44%).

С другой стороны, те, кто склонен есть неострую пищу, чаще называют себя чуткими (41%) и даже застенчивыми (37%). Любители средней остроты находятся где-то посередине, описывая себя как спокойных (50%) и любопытных (44%). Любители острого также любят путешествовать (76%). А ещё чаще бывают вегетарианцами.