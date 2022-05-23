Любители подменять лица в порно оказались психопатами

Исследователи попросили 290 британев прочесть одну из четырёх историй, связанных с дипфейками. В них рассказывалось, как-то кто-то создал подделку сексуального характера и разослал её людям. При этом создатель дипфейка не смог сам вступить в отношения с человеком, чьё лицо вставил в порно. В качестве жертвы выступали и мужчины, и женщины, как селебрити, так и обычные люди.

Учёные обнаружили, что участники, набравшие более высокие баллы по показателю психопатии, с большей вероятностью верили, что жертва виновата в инциденте, с меньшей вероятностью считали ситуацию вредной и с меньшей вероятностью считали, что это может быть уголовным делом. Люди с психопатическими чертами также были более склонны сами создавать и распространять дипфейки.