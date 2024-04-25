Любители шоколада, берегитесь: вирус начал угрожать мировым поставкам десерта

Виновник? CSSVD, распространяемое жуками, которые питаются на деревьях какао. Эта разрушительная болезнь привела к потере урожая на 15−50% только в Гане, в результате чего за последние годы было уничтожено более 254 миллионов какао-деревьев.

«Этот вирус представляет собой серьезную угрозу для поставок шоколада», — предупреждает Бенито Чен-Чарпентье из Техасского университета в Арлингтоне. Традиционные методы, такие как пестициды, оказываются неэффективными, поэтому у фермеров остается лишь ограниченный выбор: удаление зараженных деревьев и выведение устойчивых штаммов (что требует времени и ресурсов).

Но появился проблеск надежды — вакцина для деревьев какао. Однако ее стоимость является непосильным бременем для фермеров с низким уровнем дохода, а вакцинированные деревья дают меньший урожай.

Исследователи используют новый подход: математику. Команда Чен-Шарпентье, совместно с исследователями из нескольких университетов и Научно-исследовательского института какао Ганы, разрабатывает модели для стратегического размещения вакцинированных деревьев. Эта стратегия направлена на создание барьера, не позволяющего жукам перепрыгивать с одного дерева на другое и распространять вирус.

Эти модели, пока еще экспериментальные, предлагают перспективное решение для фермеров.