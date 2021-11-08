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Любители сладкого живут дольше

Но только те, кто ест такие продукты в умеренных количествах
Исследования доказывают, что те, кто регулярно ест сладости, имеют большую продолжительность жизни. И это лишь один из положительных эффектов. Подробнее о них - на inosmi.ru.
Любители сладкого живут дольше

В ходе ряда исследований учёные обнаружили несколько положительных эффектов от употребления сладкого. Так, согласно одной из научных работ, пристрастие к таким продуктам ведёт к увеличению энергии, большому количеству жиров, сахара в организме и снижению употребления белка. Другое исследование демонстрирует, что дети-сладкоежки в будущем не будут страдать от ожирения или сердечно-сосудистых заболеваний. А студенты Гарварда обнаружили, что употребление сладкого способствует увеличению продолжительности жизни, причём значительнее всего - у тех, кто ест сладкие продукты один-три раза в месяц.

Любители сладкого живут дольше

Вместе с тем нельзя забывать, что избыточное количество сладкого сильно вредит здоровью. Оно может привести к таким проблемам, как избыточная масса тела, набор веса, сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет. Крайне опасны и газированные напитки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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