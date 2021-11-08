Любители сладкого живут дольше

Но только те, кто ест такие продукты в умеренных количествах

Исследования доказывают, что те, кто регулярно ест сладости, имеют большую продолжительность жизни. И это лишь один из положительных эффектов. Подробнее о них - на inosmi.ru.