Любители сладкого живут дольше

Любители сладкого живут дольшеНо только те, кто ест такие продукты в умеренных количествах
В ходе ряда исследований учёные обнаружили несколько положительных эффектов от употребления сладкого. Так, согласно одной из научных работ, пристрастие к таким продуктам ведёт к увеличению энергии, большому количеству жиров, сахара в организме и снижению употребления белка. Другое исследование демонстрирует, что дети-сладкоежки в будущем не будут страдать от ожирения или сердечно-сосудистых заболеваний. А студенты Гарварда обнаружили, что употребление сладкого способствует увеличению продолжительности жизни, причём значительнее всего - у тех, кто ест сладкие продукты один-три раза в месяц.
Вместе с тем нельзя забывать, что избыточное количество сладкого сильно вредит здоровью. Оно может привести к таким проблемам, как избыточная масса тела, набор веса, сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет. Крайне опасны и газированные напитки.
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