Любители вейпов оказались больше подвержены инсультам, чем курильщики

Об этом специалисты рассказали на конференции Американской ассоциации изучения сердца (AHA). Они сообщили, что в жидкости для вейпов опасен не только никотин, но и другие вещества. Они негативно влияют на работу сосудов мозга и могут вызывать тромбы. А это увеличивает риск развития ишемического или геморрагического инсульта.

Учёные пришли к такому выводу, изучив данные 266 тысяч американцев, часть из которых перенесла инсульт. По информации исследователей, среди курильщиков электронных сигарет инсульты происходили в среднем чаще на 15%, чем среди обычных курильщиков. Сами исследователи говорят, что вейпы как минимум так же опасны для здоровья, как и обычные сигареты.