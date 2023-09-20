Любительский футбольный клуб обвинил SpaceX в краже логотипа и предложил Маску выкупить себя

Команда обнаружила свой логотип на фотографии, опубликованной космической компанией SpaceX Илона Маска. Снимок был сделан на базе Starbase в Техасе и демонстрировал сотрудников компании.

На заднем плане на колонне был изображён логотип, почти идентичный символу шотландского клуба.

Клуб решил не идти на судебные разбирательства, а вместо этого предложил Маску присоединиться к ним. «Это спойлер грядущей сделки»,— пошутили представители клуба, добавив, что не будут против, если миллиардер купит их команду.

Предположительно, SpaceX использовала логотип из-за аббревиатуры «g.o.a.t» (greatest of all time), что в переводе означает «величайший на все времена».