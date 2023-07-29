Любителям 80-х: Remax создала повербанки в виде компакт-кассет

К сожалению, в них нет вращающихся деталей, чтобы вновь окунуться в ностальгию.

Но имейте в виду, что несмотря на надпись «10 000 мАч», мелким шрифтом указано, что «номинальная емкость» аккумулятора составляет всего 5200 мАч. В частности, красная модель обещает всего 300 циклов зарядки до того, как емкость начнет снижаться. Купить их можно на AliExpress.