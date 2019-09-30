Любовь к тяжёлой музыке оказалась не связана с агрессивностью

Идея о том, что черты характера могут быть связаны с предпочтением того или иного жанра музыки или кино появилась у психологов в середине XX века. Но последнее исследование, опубликованное в журнале Psychology of Music, эту идею не поддерживает.

Авторы статьи исследователи 379 добровольцев в возрасте от 18 до 65 лет. Учёные выяснили, какую музыку они любят, какими чертами характера обладают и имеют ли склонность к психопатическим проявлениям.

Никаких корреляция они в итоге не обнаружили. Разве что одну слабую: люди, проявляющие агрессивное поведение, чаще оказывались любителями кантри и других «консервативных» жанров.