Любовь поесть оказалась запрограммирована на генном уровне
Чтобы лучше понимать, как генотип влияет на фенотип, то есть совокупность признаков организма, учёным необходимо построить так называемые генетические справочные панели.
Пока такая существует только для мухи-дрозофилы. Как и у людей, у них есть митохондриальная ДНК. Учёные считают, что различия в митохондриальных генах обуславливают предрасположенность к ожирению, диабету второго типа, рассеянному склерозу и шизофрении.
Швейцарские исследователи решили найти связь между различиями в митохондриальной ДНК с внешними признаками у мух. Для этого они секвенировали митохондриальные геномы, что позволило им выделить 12 гаплотипов, то есть групп вариантов, которые всегда наследуются вместе. Эти гаплотипы оказались связаны с некоторыми заболеваниями, вариантами метаболизма и пищевым поведением.
Когда учёные пересадили митохондриальный геном от мух, которые любили поесть, тем, кто ел мало, поведение вторых изменилось.