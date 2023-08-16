Людей-модераторов может заменить ИИ: авторы ChatGPT предложили свой инструмент

OpenAI уже тестирует GPT-4 для разработки контентной политики, маркировки и принятия решений. Такой подход: машины более последовательны в применении политик, они могут быстро адаптироваться к новым рекомендациям и избавляют модераторов от необходимости сталкиваться с неприятным контентом. Хотя модерация с помощью ИИ не является чем-то новым, решение OpenAI может быть полезным для небольших платформ, не имеющих ресурсов для создания собственной технологии.

Однако остается проблема, связанная с тем, что даже самые совершенные системы не смогут обеспечить идеальную модерацию контента из-за сложности выделения вводящего в заблуждение, агрессивного и противоправного контента. Так что эти проблемы еще предстоит решить.