Людей научились вычислять по стилю общения в интернете

Наука и технологии
Сегодня в 17:05
1 мин.
Людей научились вычислять по стилю общения в интернетеСоздан инструмент с применением методов ИИ
Эксперты из Агентства передовых исследований в сфере разведки работают над инструментом, который позволит анализировать цифровые отпечатки текстовых сообщений и выявлять по ним личность отправителя.
Инструмент работает на базе алгоритмов машинного обучения. Отмечается, что метод анализа цифровых отпечатков на основе текста действует примерно так же, как другие методы определения личности по почерку. Люди пишут по-разному не только в жизни, но и в интернете.
Эксперты говорят, что если будет достаточно входных данных, инструмент сможет определить цифровой отпечаток исключительно на основе письменного текста.
В перспективе это позволит определять, кто является автором противоречивого сообщения, пытается ли злоумышленник выдать себя за кого-то другого в интернете или текст и вовсе написал бот, распространяющий дезинформацию.
Источник: SecurityLab