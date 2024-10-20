Людей назвали угрозой важным растениям, фиксирующим азот

Ведущий автор Пабло Морено Гарсия из Университета Аризоны обнаружил, что увеличение азота от сельского хозяйства и промышленности делает фиксаторы азота менее конкурентоспособными, что приводит к упрощенным растительным сообществам с меньшим количеством видов фиксаторов азота. Таким образом, деятельность человека стала для этих растений угрозой.

Помощник профессора Университета штата Миссисипи Райан А. Фолк подчеркнул важность растений, фиксирующих азот, в естественных и сельскохозяйственных системах, отметив, что их потеря угрожает как биоразнообразию, так и стабильности экосистем.