Людей назвали угрозой важным растениям, фиксирующим азот

Опубликовано 20 октября 2024, 07:301 мин.
Людей назвали угрозой важным растениям, фиксирующим азотДля здоровья экосистем
Растения, фиксирующие азот, играющие решающую роль в поддержании здоровых экосистем, находятся под угрозой из-за человеческой деятельности. Исследование, опубликованное в Science Advances, показывает, что чрезмерное отложение азота из-за использования удобрений и загрязнения сокращает разнообразие и эволюционную уникальность этих растений.
Ведущий автор Пабло Морено Гарсия из Университета Аризоны обнаружил, что увеличение азота от сельского хозяйства и промышленности делает фиксаторы азота менее конкурентоспособными, что приводит к упрощенным растительным сообществам с меньшим количеством видов фиксаторов азота. Таким образом, деятельность человека стала для этих растений угрозой.
Помощник профессора Университета штата Миссисипи Райан А. Фолк подчеркнул важность растений, фиксирующих азот, в естественных и сельскохозяйственных системах, отметив, что их потеря угрожает как биоразнообразию, так и стабильности экосистем.