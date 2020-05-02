Людей попросили звонить угрям по FaceTime, чтобы напоминать о своём существовании

Как отмечают журналисты, угри в аквариуме Симуда уже привыкли к посетителям и научились спокойно относиться к присутствию людей. Однако, когда начался карантин, угри перестали постоянно видеть людей и начали забывать о них. Из-за этого они теперь прячутся, даже когда смотрители проходят по дорожкам.

По этой причине сотрудники аквариума обратились к аудитории в Twitter с просьбой «показать ваши лица нашим угрям из дома». Смотрители поставят 3-5 мая рядом с аквариумами угрей планшеты и будут показывать им звонки по FaceTime.