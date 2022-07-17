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Людей с какой группой крови комары кусают чаще всего

И что еще привлекает этих кровососущих насекомых
Как бы не было прекрасно лето, комары могут с легкостью испортить радость от этого времени года. При этом некоторых людей они будто кусают чаще. Так, заведующая педиатрическим отделением клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Елена Андросова в беседе с “Прайм” рассказала, каких людей наиболее часто кусают комары.
Людей с какой группой крови комары кусают чаще всего

По словам Андросовой, комары пьют кровь людей, индивидуальный запах и температура которых наиболее привлекательна для них. К тому же, комары обращают внимание на уникальный состав микрофлоры кожи “жертвы”, а также выделяемый ею углекислый газ. Все дело в том, что микрофлора “у всех людей разная, поэтому соотношение пахучих веществ, производимых микробами, у разных людей отличается, и общий запах тоже будет различным”, — объяснила эксперт.

И это далеко не все, потому что, по словам Андросовой, научные исследования показали, что самой привлекательной группой крови для комаров является первая. Именно люди с первой группой крови являются “лакомым кусочком” для этих насекомых. И нет никакой корреляции между частотой укусов и определенным полом или цветом кожи.

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