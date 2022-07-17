Людей с какой группой крови комары кусают чаще всего

По словам Андросовой, комары пьют кровь людей, индивидуальный запах и температура которых наиболее привлекательна для них. К тому же, комары обращают внимание на уникальный состав микрофлоры кожи “жертвы”, а также выделяемый ею углекислый газ. Все дело в том, что микрофлора “у всех людей разная, поэтому соотношение пахучих веществ, производимых микробами, у разных людей отличается, и общий запах тоже будет различным”, — объяснила эксперт.

И это далеко не все, потому что, по словам Андросовой, научные исследования показали, что самой привлекательной группой крови для комаров является первая. Именно люди с первой группой крови являются “лакомым кусочком” для этих насекомых. И нет никакой корреляции между частотой укусов и определенным полом или цветом кожи.