"Люди больше не нужны": Amazon представила роботов для складов

Amazon утверждает, что роботы Proteus оснащены "передовыми технологиями безопасности, восприятия и навигации", а в видеоролике показано, как роботы светят перед собой зеленым светом, когда передвигаются. Если человек попадает под луч, робот останавливается, а затем возобновляет движение, когда человек уходит.

Компания также анонсировала несколько других роботизированных систем. Одна из них, под названием Cardinal, представляет собой роботизированную руку, которая может поднимать и перемещать грузы весом до 23 кг. Amazon надеется внедрить ее на складах в следующем году. Компания утверждает, что система компьютерного зрения позволяет роботу выбирать и поднимать отдельные грузы, даже если они находятся в куче.

Компания отрицает информацию о том, что она планомерно отказывается от работников-людей. Но, как говорится, “время покажет”. Может, в ближайшем будущем все их склады будут автоматизированы.