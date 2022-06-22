Наука и технологии
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"Люди больше не нужны": Amazon представила роботов для складов

Все это происходит на фоне огромной текучки кадров компании
Компания Amazon анонсировала своего "первого полностью автономного мобильного робота", предназначенного для перемещения больших тележек по складам. Робот называется Proteus, и Amazon утверждает, что он может безопасно передвигаться рядом с сотрудниками компании.
"Люди больше не нужны": Amazon представила роботов для складов

Amazon утверждает, что роботы Proteus оснащены "передовыми технологиями безопасности, восприятия и навигации", а в видеоролике показано, как роботы светят перед собой зеленым светом, когда передвигаются. Если человек попадает под луч, робот останавливается, а затем возобновляет движение, когда человек уходит.

Компания также анонсировала несколько других роботизированных систем. Одна из них, под названием Cardinal, представляет собой роботизированную руку, которая может поднимать и перемещать грузы весом до 23 кг. Amazon надеется внедрить ее на складах в следующем году. Компания утверждает, что система компьютерного зрения позволяет роботу выбирать и поднимать отдельные грузы, даже если они находятся в куче.

Компания отрицает информацию о том, что она планомерно отказывается от работников-людей. Но, как говорится, “время покажет”. Может, в ближайшем будущем все их склады будут автоматизированы.

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