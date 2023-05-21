Люди целовались еще в 2500 году до нашей эры: найдены месопотамские тексты

Эти таблички свидетельствуют о том, что в колыбели цивилизации уже практиковались поцелуи… в основном после половых актов. Основное внимание уделялось контакту губ с губами, а не поцелуям других частей тела. Поцелуями занимались супружеские пары, но даже неженатые люди целовались, когда были влюблены, хотя и реже.

Согласно этому исследованию, возраст самого древнего зафиксированного акта поцелуя составляет 4 500 лет, что опровергает предыдущие данные, согласно которым возраст начала практики поцелуев составляет 3 500 лет, основанные на южноазиатских текстах.

Хотя исследование проливает свет на древнее происхождение поцелуев, оно также поднимает вопрос о том, что эта практика могла непреднамеренно способствовать распространению таких заболеваний, как вирус простого герпеса 1 типа.