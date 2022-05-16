Люди какого типа лучше запоминают сны

Учёные попытались ответить на вопрос, почему некоторые люди запоминают свои сны каждый день, в то время как другие почти никогда не делают этого. Чтобы выяснить это, они использовали методы визуализации мозга.

В исследовании участвовали 55 здоровых человек в возрасте 19-29 лет. 28 участников хорошо запоминали сны (могли вспомнить в среднем около шести снов в неделю), а 27 участников — плохо. Две группы существенно не различались по возрасту, привычной продолжительности сна или образованию. Участники прошли опросы и три функциональные магнитно-резонансные томографии для измерения активности мозга в состоянии покоя.

Исследователи обнаружили, что у тех, кто хорошо запоминает сны, были значительно более высокие баллы в тесте на творческие способности. Кроме того, учёные наблюдали у таких людей повышенную функциональную связность мозга.

«Проще говоря, люди, хорошо запоминающие сны, обладают превосходными творческими способностями, а также другой функциональной организацией мозга, как показали это исследование и предыдущие исследования нашей лаборатории», — отметили учёные. Они также добавили, что причинно-следственная связь здесь неясна.