Люди, которые должны обучать ИИ, передали эту работу в руки... ИИ

Процесс обучения систем искусственного интеллекта требует огромных объемов данных, часто получаемых с помощью сотрудников, выполняющих задачи, которые трудно автоматизировать, такие как маркировка данных или разгадывание капчей.

Эти работники, которым часто плохо платят и которые вынуждены быстро выполнять задачи, возможно, обращаются к инструментам искусственного интеллекта, таким как ChatGPT, чтобы увеличить свой потенциал заработка. Исследователи из Швейцарского федерального технологического института провели исследование с использованием Amazon Mechanical Turk, наняв работников для обобщения медицинских исследовательских работ. Их анализ показал, что от 33% до 46% работников использовали модели искусственного интеллекта, подобные OpenAI ChatGPT.

Однако использование данных, сгенерированных искусственным интеллектом, для обучения моделей искусственного интеллекта может внести дополнительные ошибки и дезинформацию в системы, создавая проблемы с получением точных выходных данных и устранением этих проблем.