Люди, которые должны обучать ИИ, передали эту работу в руки... ИИ

Люди, которые должны обучать ИИ, передали эту работу в руки... ИИРазгадывание капчи, решение задач
Недавнее исследование показало, что значительное число людей, которым платят за обучение моделей искусственного интеллекта (ИИ), на самом деле могут сами передавать эту работу на аутсорсинг ИИ.
Процесс обучения систем искусственного интеллекта требует огромных объемов данных, часто получаемых с помощью сотрудников, выполняющих задачи, которые трудно автоматизировать, такие как маркировка данных или разгадывание капчей.
Эти работники, которым часто плохо платят и которые вынуждены быстро выполнять задачи, возможно, обращаются к инструментам искусственного интеллекта, таким как ChatGPT, чтобы увеличить свой потенциал заработка. Исследователи из Швейцарского федерального технологического института провели исследование с использованием Amazon Mechanical Turk, наняв работников для обобщения медицинских исследовательских работ. Их анализ показал, что от 33% до 46% работников использовали модели искусственного интеллекта, подобные OpenAI ChatGPT.
Однако использование данных, сгенерированных искусственным интеллектом, для обучения моделей искусственного интеллекта может внести дополнительные ошибки и дезинформацию в системы, создавая проблемы с получением точных выходных данных и устранением этих проблем.