Наука и технологии
Сегодня в 17:03
Люди начали ценить смартфоны так же, как дома
Мы слишком привязаны к гаджетам
Исследователи увидели, что люди стали настолько зависимы от своих смартфонов, что теперь ценят их так же высоко, как дома. И это касается не только молодёжи. Пожилые относятся к гаджетам точно так же.
Антропологи из Университетского колледжа Лондона изучили то, как используют смартфоны пожилые люди в девяти странах мира, от Ирландии до Италии. Исследование длилось год. Работа показала, что люди относятся к своим смартфонам не как к чему-то, что может развлечь, а как к своему дому.
Исследователи также отметили, что использование смартфонов приводит к тому, что люди перестают достаточно много общаться вживую. Наблюдается это во всех возрастных группах. Учёные не нашли конкретной причины этому. Но подозревают, что ситуация может быть связана с приложениями для обмена сообщениями, такими как WhatsApp. Люди просто общаются виртуально, в том числе со своей семьёй и друзьями.