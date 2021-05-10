Люди начали ценить смартфоны так же, как дома

Антропологи из Университетского колледжа Лондона изучили то, как используют смартфоны пожилые люди в девяти странах мира, от Ирландии до Италии. Исследование длилось год. Работа показала, что люди относятся к своим смартфонам не как к чему-то, что может развлечь, а как к своему дому.

Исследователи также отметили, что использование смартфонов приводит к тому, что люди перестают достаточно много общаться вживую. Наблюдается это во всех возрастных группах. Учёные не нашли конкретной причины этому. Но подозревают, что ситуация может быть связана с приложениями для обмена сообщениями, такими как WhatsApp. Люди просто общаются виртуально, в том числе со своей семьёй и друзьями.