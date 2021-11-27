Люди начали чаще болеть раком лёгких из-за грязного воздуха в городах

Для аденокарциномы лёгкого доказано, что роль в её развитии играют генетика, факторы окружающей среды и образ жизни. А вот плоскоклеточный рак лёгкого часто связан с курением в анамнезе.

Новое исследование показало, что прирост содержания сажи в атмосфере Земли на 0,1 микрограмма на кубический метр (мкг/м3) ассоциирован с 12-процентным ростом заболеваемости аденокарциномой лёгкого во всём мире. Всё это связано со сжиганием топлива и транспортом.

Между тем, снижение распространённости курения всего на один процент было связано с падением заболеваемости плоскоклеточным раком лёгкого во всём мире на 9%.