Люди начали чаще болеть раком лёгких из-за грязного воздуха в городах

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Люди начали чаще болеть раком лёгких из-за грязного воздуха в городахУчёные увидели связь
Международная группа учёных связала рост загрязнённости воздуха с увеличением числа случаев аденокарциномы лёгких (разновидность рака) во всём мире.
Для аденокарциномы лёгкого доказано, что роль в её развитии играют генетика, факторы окружающей среды и образ жизни. А вот плоскоклеточный рак лёгкого часто связан с курением в анамнезе.
Новое исследование показало, что прирост содержания сажи в атмосфере Земли на 0,1 микрограмма на кубический метр (мкг/м3) ассоциирован с 12-процентным ростом заболеваемости аденокарциномой лёгкого во всём мире. Всё это связано со сжиганием топлива и транспортом.
Между тем, снижение распространённости курения всего на один процент было связано с падением заболеваемости плоскоклеточным раком лёгкого во всём мире на 9%.
Источник: Phys.org