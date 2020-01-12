Люди начали чаще умирать за рулём электромобилей

В 2018 году в авариях с Tesla погиб только 21 человек. Таким образом годовой прирост составил 138%.

Отмечается, что причиной аварий часто становится автопилот электромобилей. Сейчас Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) расследует 23 ДТП с использованием автопилота, и в 14 случаях это автопилот Tesla.

Конечно, сама по себе данная система виновником катастрофы стать не может. Ответственность всё равно лежит на водителях, которые порой слишком полагаются на автопилот и отвлекаются от дороги.