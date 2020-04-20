Люди начали обвинять основателя Microsoft в причастности к пандемии коронавируса

Исследование провели The New York Times (NYT) и Zignal Labs, кратко о нём рассказывает «Коммерсант». Чаще всего в теориях заговора утверждается, что Билл Гейтс сам создал коронавирус, чтобы заработать на пандемии. Кто-то считает, что основатель Microsoft таким образом хочет установить глобальную систему видеонаблюдения. Журналисты пишут, что первопричиной таких идей могла стать речь Гейтса 2015 года, в которой он называл эпидемию наиболее опасным для человечества событием.

Сообщается, что с начала февраля на телевидении и в соцсетях нашли более 1,2 млн упоминаний о связи Гейтса с коронавирусом. Десять наиболее популярных видео, в которых пропагандируется теория, набрали почти 5 млн просмотров в марте и апреле.