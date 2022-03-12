Наука и технологии
Сегодня в 19:36
1 мин.

Люди начали сдавать лобковые волосы ради спасения планеты

Вы наверняка удивлены
Запустился проект Pubes for the Planet, авторы которого предлагают всем желающим сдать свои лобковые волосы на благо планете.
Люди начали сдавать лобковые волосы ради спасения планеты

Цель проекта — предотвратить попадание лобковых волосы на свалки и в сточные воды. Проектом занялись компании eos, которая производит косметические продукты, и некоммерческая организация Matter of Trust, занимающаяся возобновляемыми источниками энергии.

Авторы пояснили, что человеческие волосы выступают отличным биоразлагаемым средством для снижения эрозии почвы. Эрозией почвы называют процесс, в ходе которого разрушаются и уносятся верхние, наиболее плодородные, слои почвы.

«Наша планета потеряла половину верхнего слоя почвы за последние 150 лет», — отмечается на сайте проекта. Кроме того, попадание лобковых волос в сточные воды тоже может быть вредно.

Некоммерческая организация собирается построить парк специально для использования таких биоразлагаемых отходов. А всем, кто задонатит свои волосы, пришлют тюбик крема для бритья от eos.

Источник: Futurism
Новости партнеров
Новости партнеров