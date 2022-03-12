Люди начали сдавать лобковые волосы ради спасения планеты

Цель проекта — предотвратить попадание лобковых волосы на свалки и в сточные воды. Проектом занялись компании eos, которая производит косметические продукты, и некоммерческая организация Matter of Trust, занимающаяся возобновляемыми источниками энергии.

Авторы пояснили, что человеческие волосы выступают отличным биоразлагаемым средством для снижения эрозии почвы. Эрозией почвы называют процесс, в ходе которого разрушаются и уносятся верхние, наиболее плодородные, слои почвы.

«Наша планета потеряла половину верхнего слоя почвы за последние 150 лет», — отмечается на сайте проекта. Кроме того, попадание лобковых волос в сточные воды тоже может быть вредно.

Некоммерческая организация собирается построить парк специально для использования таких биоразлагаемых отходов. А всем, кто задонатит свои волосы, пришлют тюбик крема для бритья от eos.