Люди нарушили биологические часы растений. Чем это опасно

Доцент кафедры наук об окружающей среде Университета штата Айова Юйюй Чжоу совместно с коллегами проанализировал деревья и кустарники примерно в 3000 местах в городах США, чтобы увидеть, как они реагировали на различные условия освещения в течение пяти лет.

Растения используют естественный цикл день-ночь как сигнал о сезонных изменениях наряду с температурой. Ученые обнаружили, что искусственное освещение отодвигает дату распускания почек весной в среднем на девять дней по сравнению с участками без ночного освещения. Сроки изменения осенней окраски листьев были более сложными, но смена листьев все равно задерживалась в среднем почти на шесть дней по всей территории 48 штатов.

Подобный сдвиг биологических часов растений имеет важные последствия для экономики, климата, здоровья и экологических услуг, которые оказывают городские растения. Изменение вегетационного периода может повысить уязвимость растений к весенним заморозкам. Кроме того, это может привести к несовпадению сроков появления других организмов, например, опылителей, на которых полагаются некоторые городские растения. Более продолжительный активный сезон для городских растений также предполагает более ранний и продолжительный сезон пыльцы, что может усугубить астму и другие проблемы с дыханием.