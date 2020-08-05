Люди не распознали авторство робота у статей про хакинг

Сам студент писал лишь заголовок и вступление, а остально дописывал GPT-3. Также парень оформлял статьи фотографиями. За две недели эксперимента блог посетили более 26 тысяч пользователей. На автора, который на самом деле был роботом, подписались 60 человек.

Первый текст, сделанный GPT-3, и вовсе стал самым читаемым на сайте и собрал 47 лайков. Как отметил студент, «Люди говорят, что GPT-3 часто пишет бессвязно и нелогично. Но это не мешает им читать и лайкать тексты».

Отмечается, что лишь один пользователь заподозрил неладное и спросил у студента, кто автор текста. Были и те, кто в комментариях писал, что статья сделана GPT-3, но остальные пользователи не соглашались с ними.