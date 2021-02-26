Наука и технологии
Сегодня в 19:40
Люди не смогли отличить написанные нейросетью картины от «человеческих»
Учёный счёл это тревожным знаком
Профессор Харша Гангадхарбатла провёл исследование с 211 участником и увидел, что большинство из них не могут отличить написанные человеком картины от тех, что были созданы нейросетями.
75% участников исследования смогли правильно определить только одну из пяти картин, сгенерированных компьютером. Как пишут СМИ, эти картины были абстрактными.
Автор исследования рассказал, что его интересовала роль человека в создании произведения искусства. «Я всегда думал, что люди вкладывают в работу часть своей души. Когда арт-объект создаёт машина, как мы его интерпретируем? Влияет ли на восприятие произведения искусства знание о том, кто его создал?», — рассуждал учёный.
Он пришёл к выводу, что неспособность людей отличить «человеческую» картину от «искусственной» — тревожный знак.