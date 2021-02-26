Люди не смогли отличить написанные нейросетью картины от «человеческих»

75% участников исследования смогли правильно определить только одну из пяти картин, сгенерированных компьютером. Как пишут СМИ, эти картины были абстрактными.

Автор исследования рассказал, что его интересовала роль человека в создании произведения искусства. «Я всегда думал, что люди вкладывают в работу часть своей души. Когда арт-объект создаёт машина, как мы его интерпретируем? Влияет ли на восприятие произведения искусства знание о том, кто его создал?», — рассуждал учёный.

Он пришёл к выводу, что неспособность людей отличить «человеческую» картину от «искусственной» — тревожный знак.