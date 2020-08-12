Люди не смогли отличить созданные компьютером звуки от настоящих

Исследователи пригласили для эксперимента небольшую группу людей — 53 человека. Им предложили прослушать разные звуки и выбрать, какие из них настоящие, а какие созданы искусственным интеллектом. 41 человек из 53 не смог сделать это правильно.

Несмотря на это, исследователи отмечают, что их алгоритм всё ещё далёк от совершенства. Пока самое сложное синхронизировать звуки, генерируемые ИИ, с видеорядом. Проблемы, которые тут возникают, хорошо видны (и слышны) на видео ниже: