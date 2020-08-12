Наука и технологии
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Люди не смогли отличить созданные компьютером звуки от настоящих
Очередная победа ИИ
Большинство звуков, которые мы слышим в кино, воссозданы специалистами. Они используют для этого самые разные способы: льют воду из ведёр и ломают предметы. Однако исследователи пытаются создать искусственный интеллект, который смог бы сам генерировать такие эффекты. Одну из таких программ уже проверили: люди не смогли отличить созданные компьютером звуки от настоящих.
Исследователи пригласили для эксперимента небольшую группу людей — 53 человека. Им предложили прослушать разные звуки и выбрать, какие из них настоящие, а какие созданы искусственным интеллектом. 41 человек из 53 не смог сделать это правильно.
Несмотря на это, исследователи отмечают, что их алгоритм всё ещё далёк от совершенства. Пока самое сложное синхронизировать звуки, генерируемые ИИ, с видеорядом. Проблемы, которые тут возникают, хорошо видны (и слышны) на видео ниже: