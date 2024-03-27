Люди недооценили «слабость» подводных кабелей: уязвимая основа Интернета

Эти кабели, протянувшиеся под водой на расстояние более 1,4 миллиона километров, жизненно важны для всего — от онлайн-коммуникаций до финансовых операций. Нарушение их работы может иметь катастрофические последствия для экономики и общества во всем мире.

Угрозы существуют в двух формах: физической и цифровой.

Землетрясения, штормы и даже морские обитатели могут повредить кабели. Несчастные случаи, такие как брошенные якоря или преднамеренный саботаж со стороны государств, также могут нарушить связь. При этом многие кабели устарели и не получают должного обслуживания, что делает их более восприимчивыми к повреждениям.

Преступники могут перехватывать данные, проходящие по кабелям, как напрямую, так и путем взлома посадочных станций. Переполнение кабелей трафиком (DDoS) может нарушить интернет-связь в обширных регионах, к тому жех акеры могут похищать конфиденциальные данные, устанавливая «жучки» на кабели.

Для защиты подводных кабелей необходимо принять ряд мер. Мониторинг в режиме реального времени позволяет быстрее обнаруживать угрозы и быстрее реагировать на них. Инвестиции в более прочные материалы и более устойчивые конструкции позволят свести к минимуму ущерб от стихийных бедствий и деятельности человека, а внедрение новейших протоколов шифрования и безопасности поможет предотвратить кибератаки.