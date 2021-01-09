Люди обогатили маленькую компанию, неправильно истолковав слова Илона Маска

Как пишут СМИ, акции Signal Advance выросли на 1100%. Сообщается, что в общей сложности акции увеличились в цене с 60 центов до $7,19.

Signal Advance — это компания из Техаса, которая была основана в 1992 году. Она работает в сфере использования технологий в здравоохранении. По состоянию на март 2019 года у компании даже не было штатных сотрудников. Теперь же рыночная капитализация Signal Advance составляет $660 млн.

В мессенджере Signal уже сообщили, что люди перепутали его с малоизвестной компанией.