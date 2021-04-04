Люди оказались предвзяты к роботам-«женщинам» так же, как к настоящим

Исследование показало, что люди склонны воспринимать роботов-«женщин» как обладателей более позитивных человеческих черт. Учёные проверили это более чем на 3000 участниках. Оказалось, что люди предпочитают ботов «женского пола», потому что они кажутся более человечными. В итоге пользователи чаще выбирают женский голос у ассистентов Amazon Alexa и Google Home.

Авторы исследования не преминули отметить, что такие продукты могут продвигать идею того, что «женщина — простой инструмент для исполнения нужд хозяина». Поэтому исследователи предложили использовать «гендерно-нейтральные» голоса в системах ИИ.