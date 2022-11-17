Люди определяют дезинформацию даже без помощи модераторов соцсетей

Ученые провели исследование, в котором передали “власть” в руки пользователей социальных сетей. Сначала они опросили людей, чтобы узнать, как они избегают или фильтруют дезинформацию в социальных сетях. Используя полученные данные, исследователи разработали прототип платформы, которая позволяет пользователям оценивать точность контента, указывать, каким пользователям они доверяют в оценке точности, и фильтровать сообщения, появляющиеся в их ленте, на основе этих оценок.

В ходе полевого исследования было установлено, что пользователи способны эффективно оценивать дезинформирующие сообщения без предварительного обучения. Более того, пользователи оценили возможность оценивать сообщения и просматривать оценки в структурированном виде. Исследователи также заметили, что участники по-разному использовали фильтры контента - например, одни блокировали весь дезинформирующий контент, а другие использовали фильтры для поиска таких статей.

Эта работа показывает, что децентрализованный подход к модерации может привести к повышению надежности контента в социальных сетях, говорят авторы работы. Этот подход также более эффективен и масштабируем, чем централизованные схемы модерации, и может заинтересовать пользователей, которые не доверяют платформам, добавляют они.

"Многие исследования в области дезинформации предполагают, что пользователи не могут решить, что правда, а что нет, и поэтому мы должны им помочь. Мы не увидели ничего подобного. Мы увидели, что люди действительно внимательно относятся к контенту, а также пытаются помочь друг другу. Но эти усилия в настоящее время не поддерживаются платформами", - говорится в заключении исследования.