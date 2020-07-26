Люди пожаловались на вред работы из дома для психического здоровья

В опросе, собственно, был вопрос: «вредит ли работа из дома вашему психическому здоровью?». Две трети из ответивших отметили, что переход на удалёнку заставил их чаще испытывать стресс.

Больше всего недовольны переходом на дистанционную работу сотрудники Yelp, Facebook, PayPal и Yahoo. Более 75% из них заявили, что удалёнка плохо влияет на психическое здоровье. Меньше всего жаловались сотрудники Snapchat, Workday и T-Mobile.

Из минусов удалённой работы опрошенные отметили увеличение рабочих часов и то, что грань между домом и работой стёрлась. Кто-то пожаловался на одиночество.

Стоит пояснить, что Blind — это анонимная соцсеть для бывших и действующих сотрудников компаний.