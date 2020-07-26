Наука и технологии
Сегодня 15:53
Люди пожаловались на вред работы из дома для психического здоровья
Дома приходится быть в одиночестве и перерабатывать
Сотрудник Google провёл опрос в социальной сети Blind по поводу удалённой работы. В опросе поучаствовали более 9700 сотрудников технологических компаний. Люди пожаловались на вред работы из дома для психического здоровья.
В опросе, собственно, был вопрос: «вредит ли работа из дома вашему психическому здоровью?». Две трети из ответивших отметили, что переход на удалёнку заставил их чаще испытывать стресс.
Больше всего недовольны переходом на дистанционную работу сотрудники Yelp, Facebook, PayPal и Yahoo. Более 75% из них заявили, что удалёнка плохо влияет на психическое здоровье. Меньше всего жаловались сотрудники Snapchat, Workday и T-Mobile.
Из минусов удалённой работы опрошенные отметили увеличение рабочих часов и то, что грань между домом и работой стёрлась. Кто-то пожаловался на одиночество.
Стоит пояснить, что Blind — это анонимная соцсеть для бывших и действующих сотрудников компаний.